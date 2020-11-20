الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان.. الوفيات تقترب من 3000

2020/11/20 | 16:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي أنه "تم تسجيل 567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة كما يأتي: 188 في أربيل، و141 في السليمانية، و186 في دهوك، و10 في حلبجة، و37 في كرميان، و5 في رابرين".

واضافت، ان "حالات الشفاء الجديدة من الفيروس، فقد بلغت 499 حالة، توزعت على: 105 في أربيل، و18 في السليمانية، و337 في دهوك، و16 في حلبجة، و23 في كرميان".

واوضحت، ان "عدد الوفيات الجديدة جراء الجائحة بلغ 23 حالة وفاة، بواقع: 8 في أربيل، و7 في السليمانية، و4 في دهوك، و1 في حلبجة، و3 في رابرين، وفقاً لبيان وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان".

وبتسجيل هذه الاصابات الجديدة فقد ارتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، منذ بدء انتشار الجائحة إلى 92577، شفي منهم لغاية الآن 57146، بينما توفي منهم 2957.

ا.ح

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