العراق يسجل 2904 حالات شفاء و2543 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/20 | 16:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 2904 حالات شفاء و2543 إصابة جديدة، فضلا عن 49 حالة وفاة.

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