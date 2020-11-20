2020/11/20 | 16:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمارة/اعلن رئيس فرع التدريب الرياضي التابع للجمعية العراقية الرياضية في ميسان ، الدكتور محمد حسين حميدي ، اليوم الجمعة ،عن موافقة وزير الشباب والرياضة " عدنان درجال " على رعاية المؤتمر الدولي الرابع للتدريب الرياضي .



وقال " حميدي" ان المؤتمر سيعقد في الفترة من 13-15-1-2021 وبالتعاون مع جامعتي ميسان وواسط، داعياً، الباحثين والاكاديميين من مختلف المؤسسات والجامعات المحلية والعربية والعالمية للمشاركة في المؤتمر .



وأضاف " ان البحوث العلمية التي سيتم المشاركة فيها بالمؤتمر سيكون موعد استلامها اقصاه الأول من كانون الاول المقبل، وفق المحاور المعلن عنها مع مراعاة شروط كتابة البحوث التي نصت عليها التعليمات من اللجان العلمية المنظمة للمؤتمر.يذكر " ان الموافقة جاءت بعد مخاطبة دائرة التربية البدنية والرياضية ، قسم الاتحادات الرياضية ، وزارة الشباب والرياضة ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر دولي للتدريب الرياضي يعقد في ميسان بشهر كانون الثاني المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر دولي للتدريب الرياضي يعقد في ميسان بشهر كانون الثاني المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).