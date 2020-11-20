2020/11/20 | 16:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، رئيس المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء الشيخ العلامة أحمد حسن الطه./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يلتقي رئيس المجمع الفقهي العراقي للدعوة والافتاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يلتقي رئيس المجمع الفقهي العراقي للدعوة والافتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).