العراق في وضع خطير بسبب تهاون المواطنين الكبير بوباء كورونا

2020/11/20 | 16:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، ان العراق في وضع خطير ويدعو للقلق الشديد بسبب تهاون المواطنين الكبير بوباء كورونا....

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