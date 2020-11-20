البلاد تسجل 2543 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/20 | 16:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الجمعة، عن تسجيل 2543 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان 2904 اصابة بكورونا تماثلت للشفاء، فيما تم تسجيل 2543 اصابة جديدة، لافتة الى ان الموقف الوبائي خلال لفايروس كورونا وفق الجدول ادناه:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة الاتحادية‌

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