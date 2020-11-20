ترامب يتبع إستراتيجية جديدة لقلب طاولة الإنتخابات على بايدن

2020/11/20 | 16:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاء شخصيات بارزة من حزبه من ولاية ميشيغان في البيت الأبيض، الجمعة، في إطار سعي حملته الانتخابية لتغيير نتيجة التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر، بعد أن منيت بسلسلة من الهزائم القضائية.

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