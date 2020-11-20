"للرد على مقتل سليماني".. إيران قد تلجأ إلى خلاياها النائمة في إفريقيا

2020/11/20 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما سئُل وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، في سبتمبر الماضي، عمّا إذا كانت بلاده تنوي الرد على مقتل الجنرال العسكري، قاسم سليماني، بغارة أميركية في العراق، قال "أنا لست من اختصاصي توجيه تهديدات".

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