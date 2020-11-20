الجبهة العراقية تهدد بإعادة النظر في جميع التحالفات

2020/11/20 | 17:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هدد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية القيادي في الجبهة العراقية النائب أحمد الجبوري {أبو مازن} بإعادة النظر بجميع التحالفات وبما يحافظ على "حقوق المكون السني".

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