الداخلية تكشف عن خطة لرفع سيطرات في بغداد

2020/11/20 | 17:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الداخلية، عن خطة لرفع سيطرات أمنية في العاصمة بغداد.

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