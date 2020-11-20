وفاة الناشط “غازي التميمي” متأثرا بإصابته برصاص مجهولين قبل أسبوعين

2020/11/20 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي الناشط غازي التميمي في أحد مستشفيات بغداد بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إطلاق النار الذي تعرض له من قبل جهات مجهولة قبل أسبوعين على طريق محمد القاسم.

ونقل ناشطون خبر وفاة التميمي على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قال اخرون إن إصابة الناشط كانت بليغة حيث استقرت الرصاصة في النخاع الشوكي ما أدى إلى تدهور حالته الصحية وتوفي على آثرها.

وتعرض الناشط التميمي قبل أسبوعين وبعد يوم من فتح ساحة التحرير إلى إطلاق نار في طريق محمد القاسم وسط بغداد، ويعد التميمي أحد مؤسسين خيمة المتقاعدين في ساحة التحرير.

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