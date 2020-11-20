نتيجة إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا تثبت فوز بايدن

2020/11/20 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات في ولاية جورجيا الأميركية أنّ إعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ثبتت فوز الديموقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترمب.

وكانت نتيجة الفرز الآلي للأصوات أظهرت أنّ بايدن فاز على ترمب بفارق يناهز 14 ألف صوت فقط، وهو تقدّم ضئيل للغاية استدعى وفقاً لقوانين الولاية إجراء عملية إعادة فرز يدوية للأصوات.

وبهذا يصبح بايدن رسمياً أول مرشّح ديموقراطي يفوز في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية الجنوبية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

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