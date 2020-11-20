أسعار الذهب تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

2020/11/20 | 17:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسائر لثاني أسبوع على التوالي، بفعل آمال لقاح كورونا.

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