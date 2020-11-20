الاتحاد الاوروبي يحدد موعدا افتراضيا لطرح لقاحات كورونا

2020/11/20 | 17:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعربت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، عن أملها في وصول الجرعات الأولى من لقاحي مودرنا وبيوتك، ضد "كوفيد-19" منتصف ديسمبر القادم إلى دول الاتحاد.

وذكرت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقدته بالاشتراك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أمس الخميس، بعد انتهاء أعمال القمة الأوروبية الافتراضية، أن "الكميات الأولى ستكون قليلة داعية الدول الأعضاء لوضع مخططات لتحديد استراتيجيات توزيع اللقاح والمجموعات المستحقة له بالدرجة الأولى".

من جهته اكد رئيس المجلس الأوروبي، على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود وتعلم دروس الماضي من أجل تفادي موجة ثالثة في أوروبا، فـ"الوضع لا يزال خطيرا رغم بعض المؤشرات الإيجابية".

وقد استندت المسؤولة الأوروبية في كلامها على تقارير الوكالة الأوروبية للأدوية، التي تؤكد أن طرح الجرعات الأولى من اللقاحين المذكورين سيكون ممكنا، "هذا فيما لو سارت الأمور كما هو مخطط لها".

وكانت المفوضية قد وقعت عقودا مع خمس شركات لإنتاج اللقاحات وتجري مشاورات من أجل توقيع عقود أخرى.

ا.ح

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