مقتل امرأة داخل منزلها طعناً بالآلات الجارحة بمنطقة الشعب

2020/11/20 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل امرأة على يد مجهولين داخل منزلها في منطقة الشعب شمالي العاصمة.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية فتحت تحقيقاً بمقتل امرأة طعناً بالالات الجارحة على يد مجهولين اقتحوا منزلها الواقع في المنطقة الزراعية، بمنطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد".واضاف المصدر ان "زوج الضحية لم يكن متواجداً في المنزل وقت تنفيذ الجريمة".

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