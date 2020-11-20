تصريح جديد من “كتائب سيد الشهداء” بشأن انسحاب القوات الأميركية من البلاد

2020/11/20 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد المتحدث باسم فصيل "كتائب سيد الشهداء"، كاظم الفرطوسي، اليوم الجمعة، أن فصائل المقاومة تترقب قرار البنتاغون بشأن خفض عدد القوات الأميركية من العراق استعدادا للانسحاب الكلي في شهر أيار ن العام المقبل 2021.

وقال كاظم الفرطوسي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فصائل المقاومة تترقب تطبيق قرار البنتاغون الاميركي بشأن خفض أعداد جنودهم، ومن ثم الانسحاب الكلي في أيار 2021"، مبينا انه "ليس هناك ثقة بالقرارات الأميركية، ولكن نتمنى ان يصدقوا بهذه الخطوة".

واضاف الفرطوسي، أن "الحكومة العراقية ذكرت بانها لا تزال تفاوض الجانب الأميركي عبر لجان مشتركة من أجل جدولة نشر القوات خارج الحدود العراقية، ولكن حتى الان لم يتوصلوا الى قرار نهائي".

وشدد المتحدث باسم "كتائب سيد الشهداء"، أن "قرار الانسحاب الكلي للقوات الأميركية من العراق لا بديل عنه، باعتباره مطلبا شعبيا وسياسيا اقره مجلس النواب بناءً على إرادة الشعب العراقي، والحكومة ملزمة بالتطبيق".

ويوم أمس، أكد الامين العام لحركة "عصائب اهل الحق" قيس الخزعلي، أنه لن يعترف بخروج الاحتلال الا بعد تحقق 3 شروط.

وقال الخزعلي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "خروج الاحتلال يعني أولاً عدم إبقاء أية قاعدة عسكرية وثانياً عدم سيطرة الاحتلال على ارض الوطن أو سمائه"، مشيرا الى انه ليس مع قصف السفارة الأميركية، "لأنها عنوانها دبلوماسي".

ولفت الخزعلي إلى أن "الوجود العسكري الأجنبي بعنوان فنيين وفق حاجة يقدرها القادة الأمنيين، ليس احتلالا"، مبينا أن "الدستور لا يجيز إقامة أي قواعد عسكرية إلا بموافقة البرلمان".

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