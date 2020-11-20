فوز فتحي شداد برئاسة فرع نقابة الفنانين في البصرة

2020/11/20 | 17:15 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / أسفرت انتخابات فرع نقابة الفنانين في البصرة التي جرت اليوم الجمعة بحضور الفنانة اسيا كمال عضو نقابة الفنانين العراقيين عن فوز فتحي شداد رئيسا للنقابة بـ 155 صوتا مقابل 22 صوتا لمنافسه فائز الكنعاني .وفاز بعضوية النقابة مجيد حميد بـ 130 صوتا عن المسرح ، وعلي محمد العبيدي بـ 130 عن التشكيليين ، وقيس عودة بـ 60 صوتا عن الموسيقيين ، ورائد عيسى بـ 58 عن السينمائيين ./انتهى

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