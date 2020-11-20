العتبة الحسينية تقدم مستشفى متكاملا كهدية لأهالي الانبار

2020/11/20 | 17:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم الجمعة، عن مواصلة الاعمال في مشروع مستشفى الشفاء في مدينة الرمادي والذي تنفذ...

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