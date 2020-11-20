2020/11/20 | 17:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشفت شركة “فيسبوك” لأول مرة عن أرقام بشأن انتشار خطاب الكراهية على منصتها قائلة إن 10 أو 11 من كل عشرة آلاف مشاهدة محتوى في الربع الثالث من العام تضمنت خطاب كراهية.

وأصدرت أكبر شركة لوسائط التواصل الاجتماعي في العالم، والتي تخضع لتدقيق يتعلق بمراقبتها للانتهاكات لا سيما في فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هذه التقديرات في تقريرها الفصلي عن مراجعة المحتوى أمس الخميس.

وقالت “فيسبوك” إنها اتخذت إجراء إزاء 22.1 مليون محتوى تضمن خطاب كراهية في الربع الثالث مقارنة مع 22.5 مليون في الربع السابق.

و”اتخاذ إجراء” لدى الشركة يعني إزالة المحتوى أو تغطيته بتحذير أو تعطيل الحسابات أو تصعيد الأمر إلى وكالات خارجية.



وفقا لـ “رويترز”.

ونظمت جماعات داعمة للحقوق المدنية هذا الصيف مقاطعة إعلانية واسعة في محاولة للضغط على “فيسبوك” للتحرك إزاء خطاب الكراهية.

وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين، قال جاي روزين مدير السلامة والنزاهة في “فيسبوك” إنه خلال الفترة من الأول من مارس/ آذار إلى الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني موعد الانتخابات الأمريكية، تم حذف أكثر من 265 ألف محتوى من “فيسبوك” و”إنستغرام” في الولايات المتحدة لانتهاك السياسات التي تمنع التدخل بما يؤثر على أصوات الناخبين.

وقالت “فيسبوك” إنها اتخذت إجراء مع 19.2 مليون محتوى يتضمن عنفا في الربع الثالث، ارتفاعا من 15 مليونا في الربع الثاني.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فيسبوك” تقدم أول تقرير عن انتشار خطاب الكراهية على منصتها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فيسبوك” تقدم أول تقرير عن انتشار خطاب الكراهية على منصتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).