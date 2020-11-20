2020/11/20 | 17:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغدة تتحدث عن الغرور مسعود في فيلم كازاخستاني دمشق – الزمان بعد غياب 3 سنوات عن السينما العالمية، يستعد النجم السوري غسان مسعود للعودة من خلال الفيلم الكازاخستاني الذي يحمل اسم (توميروس) وسيؤدي في الفيلم دور كورش الكبير ملك ملوك الفرس الذي سيطر على نصف العالم حسب الأسطورة الإغريقية . ويروي الفيلم قصة قبيلة ماساغيتي […]

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