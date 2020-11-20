الزراعة النيابية: المناطق الصحراوية لا يمكن استثمارها زراعياً

2020/11/20 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع- نصار الحاج

أوضحت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الجمعة، أن الاستثمار في المناطق الصحراوية غير ممكن لأن المياه الجوفية فيها غير متجددة ،ولا يمكن تعويضها.

وقال النائب وعضو لجنة الزراعة النيابية علي البديري في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مشكلة حقيقية وواضحة جداً في ما يخص الاستثمار في المناطق الصحراوية ضمن الشريط الممتد من محافظات المثنى والنجف الأشرف والأنبار، وهي أن المياه الجوفية في هذه المناطق لا يمكن استثمارها والاستفادة منها ،لأنها تعدّ خزيناً استراتيجياً مهماً للبلاد، وتعدّ مياهاً غير متجددة ،ما يعني في حالة سحب هذه المياه فلا يمكن تعويضها".

وأضاف أن "موقف وزارة الموارد المائية كان صريحاً في عدم اعطاء موافقات على استخدام المياه الجوفية لأغراض الزراعة في هذه المناطق التي تم عرضها كفرص استثمارية من وزارة الزراعة وبذلك يستحيل تنفيذ المشاريع فيها".

وتابع أنه "من الممكن استثمارها بطريقة أخرى بعيداً عن الزراعة كالمشاريع الصناعية مثلاً بالاستفادة من الرمال الموجودة في هذه المنطقة ،إضافة إلى الصناعات المعدنية بعيداً عن المشاريع الزراعية".

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