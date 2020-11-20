"الحاكم بأمر الله وحزبه" في ضاحية بيروت.. من هو علي أيوب؟

2020/11/20 | 17:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن كانت "حرب الاشتراكات" الأخيرة قد ظهّرت اسم أيوب وسلطت الأضواء عليه، فإن تاريخاً من ممارساته، تختزنه أحداث أخرى شهدتها المنطقة..

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