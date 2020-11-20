ادارة الغذاء والدواء في امريكا تتلقى رخصة القضاء على كورونا

2020/11/20 | 17:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سلمت الشركتان "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية لإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة طلبا رسميا للحصول عاجلا على رخصة إنتاج وتسويق لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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