وثائق امريكية تكشف خيانة زعيم داعش لرفاقه

2020/11/20 | 17:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت وثائق عسكرية أمريكية، رفعت السرية عنها مؤخرا عن خيانة زعيم تنظيم "داعش"، أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، لرفاقه.

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