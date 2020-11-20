2020/11/20 | 17:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

871 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت السلطات السنغالية، عن تفشي مرض غير معروف بشكل سريع بين صيادي الاسماك، فيما عقدت الحكومة المحلية، اجتماعا عاجلا لبحث هذه الظاهرة، وتداعياتها.

اذ أصيب أكثر من 200 صياد بمرض غير معروف في غرب السنغال، وأن بؤرة المرض بين مدينتي روفيسك ومبور، غير البعيدتين عن العاصمة داكار.

وبحسب صحيفة "Dacar Actu"، يعاني المرضى من طفح جلدي على شكل قشور مع اعتقاد، أن سبب المرض مرتبط بالمحيط الأطلسي، لأن الإصابات تنتشر فقط بين صيادي السمك في المنطقة.

وتم نقل جميع المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض إلى المستشفى في ملعب رياضي في روفيسك.

وأفاد محافظ منطقة العاصمة، الحسن سال، عن زيادة سريعة في عدد المصابين، حيث كان أول أمس هناك 82 مريضا، ليرتفع بعدها عدد الإصابات إلى 200 شخص على الأقل.

وعقدت السلطات المحلية، مساء أمس الخميس، اجتماعا عاجلا بحضور ممثلين عن قطاع صيد الأسماك لبحث هذه الظاهرة، وتداعياتها.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرض غير معروف ينتشر بشكل سريع.. والسلطات تعقد اجتماعا عاجلا (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرض غير معروف ينتشر بشكل سريع.. والسلطات تعقد اجتماعا عاجلا (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).