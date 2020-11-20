بالصور.. اليوم الثالث لمعرض السليمانية الدولي للكتاب

2020/11/20 | 17:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر فعاليات معرض السليمانية الدولي للكتاب في يومها الثالث، بمشاركة 350 شركة من 15 دولة.

المعرض افتتح بدورته الثانية تحت شعار (الكتاب صديق مستمر)، يوم الاربعاء، المنصرم ومن المقرر ان يستمر الى 2020/11/27.

PUKmedia خاص

الصور: عدنان كلهوري‌

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