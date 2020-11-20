صحة النجف تطلق حملة واسعة للتحري عن فيروس كورونا

2020/11/20 | 17:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف إطلاق حملة واسعة للتحري عن فيروس كورونا في الأحياء الشعبية والاسواق.

وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي لـ/لمعلومة/ أن “دائرة الصحة وبمختلف قطعاعتها بجميع الاقضية والنواحي ومركز المدينة اطلقت حملة واسعة للتحري عن فيروس كورونا بين المواطنين”.

واضاف الحميداوي ان “الحملة تستهدف المواطنين في الاسواق والاحياء السكنية والبيوت، وتهدف الى الكشف عن حالات الاصابة بكورونا بغية السيطرة عليها والحد من انتشارها”.انتهى 25

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