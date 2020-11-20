هل يحمل اليسار وزر متساقطيه؟؟ - موسى العزب

2020/11/20 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موسى_العزب أو كيف يحول اليساري السابق بندقيته نحو رفاقه السابقين..اليسار لم يعِد أحدا بالخلاص الفردي، ولا بإمتيازات الرفاهية، ليس لأنه لا يملكها فحسب، وإنما أيضا، لأنه يعمل من أجل الخلاص الجماعي.بعض من “متعاطي” اليسار، خان فصيله اليساري أيدلوجيا، أو أمنيا، أو الإثنتين معا، أو لنقل ببساطة بأنه قد غادره وإبتعد، وكوّع في دفء بركات السوق ومراكز المال.اليساري الحقيقي لا يخون ولا يكوِّع ......





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