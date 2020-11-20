2020/11/20 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- قال النائب عن تحالف سائرون د.جواد الموسوي عضو خلية الازمة النيابية و لجنة الصحة والبيئة ان اغلب الاماكن العامة المزدحمة لم تلتزم باجراءات الوقاية كلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي فضلا عن التعقيم وقياس درجة الحرارة ، واكد الموسوي في بيان : ان من ضمن هذه الاماكن هو مول بغداد الذي على ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الازمة النيابية : ما يجري في مول بغداد يكشف فساد المستثمرين الذين لا يفكرون بحياة الناس و همهم الربح المركز الخبري الوطني.

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