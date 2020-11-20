ديالى تصدر التقرير الشامل عن” كورونا” بعد مرور نحو 9 اشهر على انتشاره  

2020/11/20 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اصدرت دائرة صحة ديالى، الجمعة، تقرير شامل عن مستجدات فيروس كورونا بعد مرور نحو 9 اشهر على انتشاره في المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” اجمالي الاصابات بفيروس كورونا بعد مرور نحو 9 اشهر على انتشاره في ديالى بلغت اكثر من 17400 الف اصابة فيما كان اجمالي حالات الشفاء اكثر من 16100 حالة اما حالات الوفيات فكانت 257 حالة 75% منهم هم من كبار السن ممن يعانون من امراض كثيرة بعضها مزمنة واغلبهم وصلوا وحالاتهم حرجة ومتاخرة جدا”.

واضاف العزاوي،ان” نسبة الشفاء التراكمية بلغت 93% وهم رقم يحمل الكثير من الايجابيات ويدلل على ان النسبة الاكبر من الاصابات خفيفة وبدون اعراض مؤكدا بانه الوقاية لاتزال ضمن الاطر المتعارف عليها وهي التباعد والوقاية واستخدام المعمقات وبخلافه لن تتوقف الاصابات “.انتهى 25 ف

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