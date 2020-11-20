2020/11/20 | 18:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]سلمت الشركتان "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية لإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة طلبا رسميا للحصول عاجلا على رخصة إنتاج وتسويق لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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