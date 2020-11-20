2020/11/20 | 18:05 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوروبا في ورطة حقيقية ووضع لا تحسد عليه.
فهي من جهة تواجه هجمات إرهابية باسم الإسلام، متنوعة في أهدافها وعناوينها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تنجح أوروبا في التخلص من الإرهاب؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فهي من جهة تواجه هجمات إرهابية باسم الإسلام، متنوعة في أهدافها وعناوينها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تنجح أوروبا في التخلص من الإرهاب؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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