هل تنجح أوروبا في التخلص من الإرهاب؟ 

2020/11/20 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوروبا في ورطة حقيقية ووضع لا تحسد عليه.فهي من جهة تواجه هجمات إرهابية باسم الإسلام، متنوعة في أهدافها وعناوينها

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