2020/11/20 | 18:05 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مرتضى ناصر طهران

شدد القائد العام لقوات حرس الثورة الايرانية اللواء حسين سلامي على ان القوات الايرانية غير مقيدة بحدود او رقعة جغرافية للدفاع عن امن وسلامة اراضيها ومصالحها الحيوية.

ووصف اللواء سلامي خلال مراسم انضمام بارجة ” الشهيد رودكي” العابرة للمحيطات الى القوة البحرية للحرس الثوري الخليج بالجبهة الدفاعية الرصينة لايران ونقطة تقاطع في تقابل القوى العالمية مع بعضها البعض، منطقة استراتيجية في الاقتصاد العالمي، مؤكدا ” باننا لسنا مقيدين بجغرافيا محددة للدفاع أمننا ومصالحنا الحيوية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد حرس الثورة الايراني : لسنا مقيدين بحدودنا للدفاع عن امننا 7 SKY TV.

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