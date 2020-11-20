كلوب يدافع عن صلاح

2020/11/20 | 18:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} دافع الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن ذهاب نجم الفريق المصري محمد صلاح إلى حفل زفاف شقيقه، وتعرضه لاحقا للإصابة بفيروس كورونا.

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