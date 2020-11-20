الاقتراض الحكومي في بريطانيا يصل لمستوى قياسي جديد بنهاية أكتوبر

2020/11/20 | 18:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفع الاقتراض العام في بريطانيا لمستوى قياسي جديد، رغم تباطؤه بنهاية الشهر الماضي، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه وزير المالية ريشي سوناك بينما يعد خطط إنفاق جديدة.

وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية الصادرة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل الاقتراض الحكومي رقمًا قياسيًا قدره 214.9 مليار جنيه إسترليني (285 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، أعلى بنحو 169.1 مليار إسترليني عند المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول، بلغ معدل الاقتراض في المملكة المتحدة مستوى 22.3 مليار إسترليني (29.56 مليار دولار)، مقارنة مع مستوى عند 28.6 مليار إسترليني في الشهر السابق له.

وتتجه الحكومة البريطانية لاقتراض ما يقرب من 400 مليار جنيه إسترليني هذه السنة المالية، وهو أعلى اقتراض بالنسبة لحجم الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وارتفعت ديون الحكومة البريطانية إلى2.07 تريليون إسترليني (2.7 تريليون دولار) بنهاية الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز أكثر من 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون أعلى معدل في 60 عاماً.

أظهرت بيانات رسمية منفصلة، اليوم أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 1.2 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من توقعات المحللين.

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