منظمة التجارة العالمية: الموجة الثانية للوباء تهدد تعافي التجارة

2020/11/20 | 18:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت منظمة التجارة العالمية إن تجارة السلع انتعشت في الربع الثالث من العام الجاري، لكنها حذرت من تباطؤًا في الربع الأخير مع تزايد إصابات

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