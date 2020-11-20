الأسهم الأمريكية تهبط في المستهل مع قفزة إصابات كورونا

2020/11/20 | 18:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ­­مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، مع تزايد إصابات كورونا، وترقب تطورات التحفيز.

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