الدورة و الحرية الاكثر تسجيلاً للاصابات بـ كورنا في العراق (جدول)

اكد مدير صحة الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي، اليوم الجمعة، ان منطقتي الدورة و الحرية من اكثر المناطق تسجيلاً للاصابات بفايروس كورنا في العراق.
وقال الحجامي في منشور على الفيس بوك، ان “الدورة و الحرية من اكثر المناطق تسجيلاً للاصابات بمرض فايروس كورنا المستجد COVID-19 في الكرخ خاصة و العراق عامة”.
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