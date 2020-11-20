الدورة و الحرية الاكثر تسجيلاً للاصابات بـ كورنا في العراق (جدول)

2020/11/20 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدير صحة الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي، اليوم الجمعة، ان منطقتي الدورة و الحرية من اكثر المناطق تسجيلاً للاصابات بفايروس كورنا في العراق.

وقال الحجامي في منشور على الفيس بوك، ان “الدورة و الحرية من اكثر المناطق تسجيلاً للاصابات بمرض فايروس كورنا المستجد COVID-19 في الكرخ خاصة و العراق عامة”.

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