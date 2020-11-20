سائرون: اغلب الاماكن العامة المزدحمة لا تلتزم باجراءات الوقاية ​

2020/11/20 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الجمعة، عدم تجاوز البلاد لتفشي خطر فيروس كورونا، مؤكدا ان ما يجري بالاماكن العامة يكشف فساد المستثمرين الذين مايزال همهم الاساس الربح، لا حياة الناس.

وذكر الموسوي في تصريح صحفي، اليوم (20 تشرين الثاني 2020)، ان "اغلب الاماكن العامة المزدحمة لم تلتزم باجراءات الوقاية كلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي فضلا عن التعقيم وقياس درجة الحرارة".

واضاف، ان "من ضمن هذه الاماكن هو (مول بغداد) الذي على ما يبدو اصبح الربح بالنسبة لمستثمري هذه الاماكن اهم من حياة الناس".

واوضح الموسوي، ان "وزارة الصحة يجب ان تفعل دورها في فرض قوانين الصحة العامة لتجنب لتفشي فايروس كورونا لدرجة لا تحمد عقباها ويصعب السيطرة عليها خصوصا مع بداية موسم الشتاء وامكانية دخول العراق الى الموجة الثانية للكورونا فايرس وفي ظل عدم انتاج لقاح للجائحة لغاية الان".





وتابع، ان "الالتزام بقوانين الصحة العامة هو لحماية المواطن من الاصابة بكورونا فيروس ووفقا لهذه القوانين تم السماح بأنهاء حظر التجوال وهذا لا يعني اننا تجاوزنا مرحلة الخطر".





وتمنى الموسوي اخيرا ان يرى اجراءات رادعة من قبل وزارة الصحة او الجهات الامنية والتنفيذية ضد المخالفين وخصوصا في الامكان التجارية المزدحمة.

ا.ح

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