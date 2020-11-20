توجه برلماني لإقالة وزير ورئيس هيأة مستقلة في الأيام المقبلة

2020/11/20 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر برلماني، اليوم الجمعة، عن توجه واتفاق بين عدد من القوى السياسية داخل مجلس النواب، لإقالة أحد الوزراء في حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إضافة إلى اقالة أحد رؤساء الهيئات المستقلة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عددا من القوى السياسية المؤثرة داخل مجلس النواب، اتفقت على اجراء استجواب واقالة وزير المالية، علي علاوي، خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف، أن "الاتفاق يتضمن استجواب واقالة رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، علي الخويلدي، من قبل النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، وهذا الامر ايضا سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح المصدر، بخصوص الشخصيات المرشحة للاستجواب والاقالة، أنه "لغاية الان لم يتم الاتفاق على شخصية أخرى يتم استجوابها وربما اقالتها غير هذين الشخصيتين".

وأفاد عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، الاثنين (16 تشرين الثاني 2020)، بإحالة رئاسة مجلس النواب ملف استجواب أربع شخصيات إلى لجنة خاصة، ومن بينهم وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية.

وقال الكلابي في تصريح صحفي، إن "رئاسة مجلس النواب قررت إحالة ملف استجواب وزير المالية، والتعليم العالي والصناعة، وهيأة الإعلام والاتصالات إلى لجنة خاصة مؤلفة من المستشار القانوني للمجلس والدائرة القانونية، وعضو متخصص بالاستجوابات للنظر بالإجراءات الشكلية المتعلقة بالأدلة والأسئلة المقدمة من قبل المستجوب".

وأضاف، أن "هناك أربعة استجوابات قُدمت من قبل مجموعة من النواب إلى رئاسة مجلس النواب لم يبت بها بعد"، لافتا إلى أن "طلب استجواب وزير النقل لم تكتمل إجراءاته الشكلية".

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