دراسة تزعم اكتشاف متى يكون فيروس كورونا أكثر عدوى!

2020/11/20 | 18:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

وجدت دراسة أجراها الدكتور موج سيفيك، بجامعة سانت أندروز (St Andrews)، عدم وجود فيروس كورونا حي في عينات مأخوذة بعد أكثر من تسعة أيام من ظهور الأعراض.

ومع ذلك، يمكن اكتشاف المادة الوراثية لفيروس كورونا لعدة أسابيع في كل من عينات الجهاز التنفسي والبراز، لكن لا يُعتقد أنها معدية.

ونظرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Lancet Microbe، في الحمل الفيروسي وكمية الفيروس، التي اكتُشفت في الجهاز التنفسي العلوي في وقت مبكر بعد الإصابة.

وجمع الخبراء وفحصوا 98 ورقة بحثية لإثراء استنتاجاتهم.

وقيّم الباحثون مدى اكتشاف SARS-CoV-2 بين الفم والرئتين على فترات زمنية مختلفة.

وبالإضافة إلى النظر في سلوك SARS-CoV-2، قام الباحثون أيضا بتقييم اثنين من فيروسات كورونا ذات الصلة، وهما MERS وSARS.

وقال المعد الرئيسي الدكتور موج سيفيك: “هذه هي المراجعة المنهجية الأولى والتحليل التلوي الذي قام بفحص ومقارنة الحمل الفيروسي والتخلص من ثلاثة فيروسات كورونا بشرية”.

ووجدت أن مستوى الفيروس المسبب للوباء الحالي يكون أعلى في وقت ظهور الأعراض، أو قبل اليوم الخامس من الأعراض.

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وفي المقابل، بلغت الحمولات الفيروسية لـ SARS وMERS-CoV ذروتها في 10-14 يوما، و7-10 أيام بعد ظهور الأعراض، على التوالي.انتهى 25

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