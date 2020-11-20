ابن الشعب - ربيع نعيم مهدي

2020/11/20 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيع_نعيم_مهدي كنت اليوم اسير في جولة معتادة، أجد من الصعب ان تحقق غايتها، لكنها في الغالب تكون متخمة باستذكار حوادث ومواقف ومحطات مررت بها، ولا أدري كيف قفزت من خبايا الذاكرة، أيام العمل في اذاعة البلاد – احدى الوسائل الاعلامية التابعة لحزب الفضيلة- ، كنت اعمل في مجال ادارة الانتاج، وكما هو معروف يحتاج العمل في بعض الاحيان لاستخدام نوع من الشدة في تسيير الأمور – وانا اتحدث عن الجانب الفني – لكن في الغالب تصدر ت ......





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