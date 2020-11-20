كشف المستور في الحادي عشر من سبتمبر - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/20 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي قد لا يختلف عاقلان بأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر أنتجت مفاعيلاً كارثية على المنطقة العربية عمقاً، و سطحاً، و عمودياً، و أفقياً، سواء في بعثرة شتات المجاهدين الأفغان الذين قامت بتصنيعهم، و تدريبهم، و أدلجتهم، و كالة الاستخبارات الأمريكية في ثمانينيات القرن المنصرم لصد التمدد السوفيتي على أفغانستان، أو في مأساة تهشيم العراق و تحويله إلى مستنقع لاستنبات و توطيد كل ذلك الشتات، و تحويله إلى غول سرطان ......





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