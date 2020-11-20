اطباء الاوبئة والاقتصاديون اثناء جائحة كورونا - جواد الديوان

2020/11/20 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_الديوان ربما تعرض اطباء الاوبئة الى نقد شديد في 2020 حول ارائهم ومنشوراتهم وتوقعاتهم لجائحة كورونا مثل اعداد الاصابات وامكانيات الصحة لاستقبال الحالات وغيرها.



وكانت الازمة المالية العالمية قبل عقد من السنوات سببا لانتقاد شديد للاقتصاديين، فتعرضت ممارساتهم وتوقعاتهم او بالاحرى تنبؤاتهم وخططهم.



ولم تشهد فترة الجائحة تعاون بين اطباء الاوبئة والاقتصاديين، بل شهدت العلاقة بينهم الى توتر ونقد.



شكك الاقتصادي ......





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