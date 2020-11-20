2020/11/20 | 18:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جريمة "غسل عار" صادمة.. العثور على جثة امرأة منحورة ومشوهة في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/20 | 18:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة "غسل عار" صادمة.. العثور على جثة امرأة منحورة ومشوهة في نينوى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة "غسل عار" صادمة.. العثور على جثة امرأة منحورة ومشوهة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).