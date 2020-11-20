عودة 11 الف عائلة الى قضاء شنكال

2020/11/20 | 18:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – شنكال أُعلن يوم الخميس (19 نوفمبر) في اجتماع عقده مستشارية الامن القومي لدعم وزارة الهجرة والمهجرين لإعادة النازحين طوعيا واغلاق المخيمات في بغداد أن 11 الف عائلة عادت بشكل طوعي الى قضاء شنكال.وتم النقاش على تنفيذ خطة إعادة النازحين طوعياً التي قدمتها وزارة المهجرين حيث تم انجاز اغلاق 15 مخيم خلال هذه …

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