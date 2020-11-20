"الائتلاف السوري" يتحضّر لانتخابات الرئاسة.. وجدل في أوساط المعارضة

2020/11/20 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المقابل وعلى الطرف الآخر وعلى الرغم من جمود مياه وتحركات أطياف المعارضة السورية، إلا أنها تضع في حسبانها هذه المحطة، واستعدادا وتحضيرا لها شكّل "الائتلاف الوطني السوري" لجنة تحت مسمى "المفوضية العليا للانتخابات"، في خطوةٍ تستبق انتخابات الرئاسة، وتعتبر الأولى من نوعها، لم يسبق وأن ماثلتها خطوات أخرى.

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