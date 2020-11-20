2020/11/20 | 18:36 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، اليوم الجمعة، حكومة إقليم كردستان بالمماطلة في تطبيق جميع الاتفاقات التي عقدتها مع بغداد، مبينا أن حكومة الإقليم ترفض دخول اللجان الحكومية للسيطرة على الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وقال السعداوي في تصريح صحفي إن “حكومة كردستان لم تلتزم في تطبيق اي اتفاق عقدته مع بغداد، إلا أنها بالمقابل تطالب بدفع رواتب الموظفين وسد الديون المترتبة التي في ذمتها للشركات النفطية”، لافتا الى ان “كردستان مديونة لبغداد بمبالغ مالية طائلة”.

واضاف أن “كردستان ترفض دخول الحكومة الاتحادية للسيطرة على الإيرادات النفطية وغير النفطية”، مبينا انها “تماطل ايضا في تسليم ملف وبيانات موظفيها الى بغداد”.

وبين أن “هناك 600 الف موظف في الإقليم مسجل لدى وزارة المالية الاتحادية، بينما كردستان تدعي أن اعداد موظفيها أكثر من مليون شخص”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية : كردستان ترفض دخول اللجان الاتحادية للسيطرة على إيرادات النفط والمنافذ 7 SKY TV.

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