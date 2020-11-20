التربية تحدد موعداً للاختبار التشخيصي الأول للطلبة الموهوبين

2020/11/20 | 18:36 - المصدر: الفرات نيوز

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وزارة التربية تنشر توزيع قاعات الامتحان للمتنافسين

اكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة التربية ان ، مواعيد أداء الاختبار التشخيصي الأول الالكتروني للتلاميذ و الطلبة المتقدمين الى مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2020 - 2021 ، سيكون يوم الاحد الموافق الـ22 من شهر تشرين الثاني الجاري .

حيث تم تقسيم اعداد طلبة الرابع الابتدائي المتقدمين الى وجبتين ، اذ سيكون اختبار الوجبة الأولى الكترونياً من الساعة (8 الى 9) صباحا ، في القاعات التي تحمل الأرقام من (1 الى 40) ، عدا طلبة محافظة ميسان ستؤدي الوجبة الأولى الامتحان في قاعة (ميسان رقم 1) .

وأشار البيان الى ان ، الوجبة الثانية من طلبة الرابع الابتدائي المتقدمين الى اختبار الموهوبين سيؤدون الاختبار من الساعة (9 الى 10) صباحا في القاعات من (41 الى 80) , عدا طلبة محافظة ميسان سيؤدون الاختبار في قاعة (ميسان رقم 2) .





وتابع ان ، طلبة الصف الأول المتوسط المتقدمين لاختبارات الموهوبين سيؤدون اختبارهم جميعا من الساعة (10 الى 11) صباحا .

وفي ختام البيان أعربت وزارة التربية عن شكرها الى شركة (ايرثلنك) وجميع الجهات الداعمة لهذه الاختبارات الالكترونية لماقدموه من تسهيلات في مجال الانترنيت من اجل إنجاح هذه التجربة العلمية الفريدة .

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