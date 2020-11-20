حملة بايدن تصدر بيانا

2020/11/20 | 18:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال روبرت باور، المستشار القانوني لحملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يوجد في "وضع قانوني ميؤوس منه".

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